FANB se despliegó en más de 5.000 circuitos comunales de todo el territorio nacional

Este sábado 20 de septiembre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegó en los 5.336 circuitos comunales de todo el territorio nacional, con el fin de acompañar a los venezolanos alistados en su formación para garantizar la defensa del país.

Los efectivos de la FANB en cada comuna entrenarán junto al pueblo el uso de sistemas de armas, con la presencia de artillería militar, tanques y un helicóptero.

En ese sentido, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, expresó que la FANB continúa demostrando su firmeza y compromiso en la defensa de la soberanía nacional, recordando que estas jornadas de preparación, que unen a ciudadano con los cuarteles militares, no es la primera vez que se realiza. Padrino López destacó que la relación de la FANB con el pueblo se fortaleció con la llegada del expresidente Hugo Chávez, a través de programas como el Plan Bolívar 2000.

Padrino López explicó que la fortaleza de Venezuela «no se mide nada más en los cañones», sino también con «la voluntad combativa, de vencer, en su conciencia patriótica, en su conciencia política de patria».

Cactus24 (20-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.