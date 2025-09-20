Extraña muerte de mujer en un motel: estaba con su pareja y otras 3 personas

Los moretones que tenía en varias partes de su cuerpo, especialmente en su rostro, son las dudas que tienen a las autoridades pensando qué fue lo que ocurrió con una mujer, quien fue hallada muerta en un motel del municipio de La Estrella (departamento de Antioquia – Colombia).

El caso quedó evidenciado cuando el cuerpo de la mujer fue enviado a Medicina Legal, donde los exámenes forenses determinarán las verdaderas causas del deceso de esta mujer, cuya identidad no trascendió de momento.

Los hechos

Todo comenzó con lo que sería un momento de pasión con la pareja sentimental de la mujer y otras personas que acompañaron el momento.

A la habitación del Motel Los Dos, ubicado en la carrera 50 con calle 80 Sur, en el barrio Ancón de La Estrella, llegaron también otras 2 mujeres junto a otro hombre.

Durante la noche, los mismos presentes en la habitación, confirmaron ante las autoridades que hubo consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, pero no salieron del lugar.

Sin embargo, ya en la mañana del día siguiente, la pareja de la mujer se despertó y la encontró a ella tendida en el suelo de la bañera y no respondía ante los llamados que se le hacía.

De acuerdo con un reporte judicial conocido por Q’HUBO, este hombre la habría levantado del lugar, y llevado a la cama, donde intentó que ella reaccionara, pero fue infructuosa las maniobras que realizaba.

Posteriormente, decidieron llamar a la Policía, que al acudir al lugar evidenciaron que la mujer ya estaba sin vida tendida en la cama y cubierta con una sábana.

Al observar el cadáver, evidenciaron que tenía algunos morados en el cuerpo y en uno de sus pómulos. Esto llevó a que se decidiera llamar a los peritos judiciales, que se encargaron de la inspección técnica al cadáver, determinando que las causas de la muerte de esta mujer quedaron por establecer.

La habitación donde ocurrieron los hechos quedó clausurada temporalmente, mientras se hacen las averiguaciones del lugar, en busca de pistas que puedan dar algún indicio de lo que sucedió con esta persona.

Información de Q’HUBO Bucaramanga

Cactus24 (20-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.