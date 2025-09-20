Eugenio Suárez ya conectó su bambinazo N° 47, y se acerca cada vez más a los 50

Eugenio Suárez empieza a hacerse camino para superar el récord del venezolano con más jonrones en una campaña. Y es que “Geno” sumó un vuelacercas a su cuenta en la victoria de los Marineros de Seattle 4-0 ante los Astros de Houston este viernes.

El de Ciudad Piar llegó a 47 bambinazos en la temporada, quedando a dos de su tope personal que logró en 2019 y en caso de superarlo, sería el primer criollo en llegar a 50 batazos de vuelta completa en Las Mayores.

En la parte alta del cuarto capítulo, Suárez no tuvo piedad con un lanzamiento de Hunter Brown y mandó la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo, poniendo la pizarra 2-0 en favor de los navales.

@beisbolplaycom ¡Bolibomba para la calle, y son 47! 💥🥵🇻🇪 Eugenio Suárez con todo el “Arepa power” para mandar a volar esta pelota, un tablazo de 425 pies. MLB Highlights ♬ sonido original – BeisbolPlay – BeisbolPlay

El jonrón del criollo alcanzó los 425 pies de distancia y tuvo una velocidad de salida de 108.5 mph, siendo su unico inatrapable del juego. Entre tanto, Suárez dejó su promedio en .228 con 112 remolcadas.

En este mismo compromiso, Eduard Bazardo se subió a la lomita por los Marineros, trabajando por espacio de dos entradas en blanco en las que recetó par de ponches.

El pitcher ganador fue Bryan Woo y la derrota la cargó Hunter Brown.

Cactus24 (20-09-2025)

