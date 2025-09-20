EE. UU. dice que 17 «narcoterroristas» han muerto en ataques contra embarcaciones en el Caribe

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este sábado que al menos 17 presuntos “narcoterroristas” han muerto como consecuencia de los ataques de Estados Unidos en el Caribe contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Aunque la noche del viernes 19 de septiembre el presidente estadounidense Donald Trump anunció un “ataque cinético letal” contra una lancha en aguas internacionales, Leavitt precisó que se trató de un tercer operativo “exitoso” y no del cuarto, como se hizo creer inicialmente.

“Lo que puedo decirles es que este es el tercer ataque exitoso contra un barco que navegaba en aguas internacionales con el objetivo de introducir drogas ilegales y veneno moral en Estados Unidos”, afirmó la funcionaria en entrevista concedida a Fox News.

Añadió que “cualquiera que vea estos impactantes videos de los ataques, que han hecho volar por los aires tres embarcaciones y dejado 17 narcoterroristas muertos, no debería sorprenderse”.

La vocera recordó que, durante la campaña presidencial de 2024, Trump prometió que “no toleraría más tráfico de drogas ilegales hacia” el territorio estadounidense, lo que llevó a tomar “medidas históricas para asegurar nuestras fronteras terrestres”.

“Cerró completamente la frontera y hemos visto cómo el tráfico de drogas ilegales a través de nuestra frontera sur con México ha disminuido significativamente. En los últimos cuatro meses no se ha liberado a ningún extranjero ilegal en el país, lo que supone un récord histórico sin precedentes que no está recibiendo suficiente cobertura por parte de los principales medios de comunicación”, sostuvo.

Leavitt subrayó que “proteger” a Estados Unidos “no solo significa proteger nuestras fronteras terrestres, sino también nuestras fronteras marítimas”.

“Eso es lo que se está viendo con estos ataques a barcos procedentes de Venezuela. Y la administración Trump no lo va a tolerar. El presidente siempre ha dicho que utilizará todos los medios a su alcance para proteger nuestra patria”, concluyó.

Cactus24 (20-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.