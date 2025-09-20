Dayana Mendoza está embarazada de su segundo hijo

La venezolana y ex Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, sorprendió este viernes a sus seguidores en las redes sociales tras anunciar su embarazo.

A través de su cuenta en Instagram, el esposo de la venezolana, el pastor colombiano Carlos Uribe, difundió las imágenes de un evento de Entrenamiento Espiritual, donde se ve la buena noticia.

Durante el evento, Mendoza estuvo al micrófono frente a decenas de personas en la iglesia Reyes y Sacerdotes de Colombia.

A la exMiss la fotografiaron durante su alocución, y en estas imágenes se le ve embarazada

A través de sus historias de Instagram, su esposo compartió una de las imágenes etiquetando a Dayana Mendoza y dos corazones.

Al poco tiempo de publicarse las imágenes, los seguidores de la exMiss Universo no tardaron en felicitarla por su embarazo y desearle bendiciones para el nuevo miembro de la familia.

