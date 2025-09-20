Capturado “El Veneco”, buscado en Colombia por sicariato

Leiver José Soto González, de 24 años de edad, fue detenido en el sector Los Bucares de Maracaibo, por tenencia de presunta droga, quien era investigado por las autoridades, por diversos delitos ejecutados en la República de Colombia, donde era conocido con el seudónimo de “El Veneco”.

El sujeto caminaba por la vía pública, al sentirse ubicado por la policía, pretendió darse a la fuga, al ser abordado se le encontró en su poder un envoltorio con restos orgánicos de presunta marihuana, siendo llevado al comando.

Una vez en la sede policial se pudo conocer que el detenido se trataba de alias “El Veneco” buscado activamente por las autoridades colombianas, por los delitos de sicariato, porte ilícito de arma de fuego y fuga.

Soto González, se habría convertido en un peligroso delincuente teniendo su radio de acción delictivo en el departamento colombiano de la Guajira; quien le habría dado muerte al hermano de un es exgobernador de la región, y candidato al concejo del municipio indígena de Uribia, un líder indígena wayúu de nombre Héctor Gonzáles Epieyu, ocurrido el pasado mes de agosto del presente años en el poblado de Uribia. También era requerido por otros asesinatos registrados en la región colombiana de la Guajira.

Se conoció que “El Veneco” registraba su fechorías en videos, y por el asesinato del político, Soto González había sido detenido por las autoridades de Colombia, pero escapó de los calabozos de la policía en Riohacha, se presumía que habría huido a la región zuliana.

Por este caso se mantiene un intercambio de información con las autoridades colombianas, por lo pronto el sujeto quedó bajo custodia policial a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público.

Prensa Cpbez

Cactus24 (20-09-2025)

