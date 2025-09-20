Broma de compañeros termina en tragedia: trabajador muere tras ingerir desengrasante

El fallecimiento de Carlos Gurrola, “Papayita”, ha generado indignación en Torreón (México). Lo que comenzó como una jornada laboral terminó en tragedia, y hoy su familia exige justicia ante las sospechas que rodean el caso. ¿Qué sucedió?

Carlos Gurrola Arguijo, conocido cariñosamente como “Papayita”, trabajaba como empleado de limpieza de una empresa. El pasado 30 de agosto de 2025, Carlos sufrió una presunta agresión tras ingerir desengrasante.

Mientras realizaba sus labores, Carlos dejó un envase de una bebida a un lado. Al volver a tomarlo, Carlos fue víctima de una presunta broma en la que compañeros le habrían cambiado su bebida por un líquido tóxico, el cual ingirió y le provocó quemaduras graves en garganta, tráquea y vías respiratorias.

A pesar de mostrar signos evidentes de intoxicación, no recibió auxilio médico inmediato ni se notificó a su familia de manera oportuna.

Horas después, alrededor de las 18:00, Carlos fue trasladado de urgencia a emergencias donde confirmaron el severo daño en su sistema respiratorio.

Los especialistas en la institución señalaron que la demora en la atención le impidió recibir un lavado gástrico que habría podido mitigar los efectos de la sustancia.

El envase desaparecido y dudas sobre el químico

El envase que tomó Carlos con el supuesto químico fue presuntamente desechado por la gerente de la empresa de limpieza, lo que impidió determinar con exactitud qué sustancia estaba dentro.

Esto fue desmentido por representantes de la empresa de limpieza, quienes explicaron que han estado desde el principio en contacto con la familia, así como con las autoridades para esclarecer el fallecimeinto de “Papayita”.

La denuncia de la familia ante la Fiscalía

El 5 de septiembre, la familia de Carlos Gurrola interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía de Coahuila, Delegación Laguna I. El conflicto creció debido a que el supermercado HEB rechazó responsabilidad, argumentando que Carlos no era su empleado directo, mientras que Multiservicios Rocasa sugirió que pudo tratarse de un intento de suicidio.

Amistades y familiares aseguran que Carlos era víctima de acoso y maltrato por parte de algunos compañeros, quienes le robaban su almuerzo, dañaban su bicicleta y le quitaban su celular.

La familia sospecha que fue engañado para ingerir la sustancia tóxica que terminó afectando gravemente su salud.

Fallecimiento de “Papayita”

Después de más de dos semanas hospitalizado, el jueves 18 de septiembre de 2025 se confirmó la muerte de Carlos Gurrola en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, donde permanecía internado desde el ataque.

El 19 de septiembre, la fiscalía emitió un boletín informativo sobre el caso, donde explican que hasta el momento no existen indicios de que se le haya echado algúna sustancia o material tóxico en la bebida. Además de explicar que la causa de muerte fue un infarto derivado de las lesiones que presentaba y por las cuales estaba internado en una clínica en Torreón.

Cactus24 (20-09-2025)

