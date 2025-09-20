Apresados con 20 mil dólares falsos y material de guerra

Cuatro hombres fueron capturados en el Puesto de Atención al Ciudadano (PAC) de Peracal, en San Antonio del Táchira, tras incautarles droga, un arma de fuego, material de guerra y 20,000 dólares presuntamente falsos.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos al Comando de Zona 21. Según un reporte de la institución, la detención se produjo durante la revisión de una camioneta procedente de Colombia que se dirigía hacia San Cristóbal, capital del estado Táchira.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades encontraron una dosis de la droga sintética conocida como «tusi» y 200 billetes de 100 dólares, los cuales se presume que son falsos.

Además, el reporte detalla que se incautó el siguiente material de guerra y equipo táctico:

Una pistola Glock 19

Un cargador con 8 cartuchos calibre 9 mm sin percutir

Dos granadas de humo

Dos radios portátiles

Un chaleco antibalas

Cinco teléfonos celulares

Un casco de kevlar

Las autoridades venezolanas han señalado en reiteradas ocasiones que la frontera entre Táchira y Colombia es utilizada para el ingreso de personas y material vinculado a planes desestabilizadores y de violencia política.

Cactus24 (20-09-2025)

