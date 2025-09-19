Venezuela y Cuba sellan alianza estratégica de formación juvenil

El presidente Nicolás Maduro, encabezó una reunión de trabajo con una delegación de alto nivel del Partido Comunista de Cuba (PCC), con el objetivo fundamental de profundizar la cooperación estratégica y la hermandad histórica que unen a ambas naciones.

Durante el encuentro, el Jefe de Estado venezolano enfatizó la imperiosa necesidad de continuar impulsando planes de acción conjuntos que integren la experiencia histórica acumulada por el Partido Comunista de Cuba y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB).

Subrayó que este legado común es la base para la construcción de un futuro compartido.

Uno de los ejes centrales de la agenda bilateral fue la priorización de la formación de las nuevas generaciones.

Asimismo, el presidente Maduro destacó la importancia de afinar los programas de capacitación en estrecha coordinación con el sistema educativo cubano.

Lo anterior, con el propósito de consolidar el liderazgo juvenil de ambas organizaciones políticas y garantizar la continuidad del proyecto revolucionario.

Pueblos hermanos

En este sentido, resaltó la necesidad de fortalecer la unidad de las juventudes patrióticas en todos los espacios como vía para asegurar la permanencia del ideario Bolivariano y martiano.

La delegación cubana, compuesta por once miembros de alto rango.

El mandatario nacional estuvo acompañado por miembros de la directiva nacional del PSUV y de su organización juvenil, entre los que se encontraban Grecia Colmenares, Eduardo Piñate, Pedro Infante, Nicolás Maduro Guerra, Tania Díaz y Rander Peña.

El diálogo sirvió también para evocar los lazos históricos que unen a los pueblos de Venezuela y Cuba, trazando una línea de continuidad desde las luchas independentistas de Simón Bolívar y José Martí hasta la Revolución Cubana y el proceso bolivariano.

Se reafirmó el compromiso inquebrantable de ambas delegaciones con la unidad de América Latina y el Caribe, inspirada en los principios de soberanía, autodeterminación y justicia social.

Este encuentro se enmarca en la visita de la comitiva cubana a Venezuela, la cual tiene como propósito central abordar temas estratégicos para el desarrollo y la implementación de los acuerdos bilaterales existentes.

