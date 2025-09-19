Venezuela insta a la ONU cesar acciones militares de EEUU en el Mar Caribe

En nombre del presidente Nicolás Maduro Venezuela hizo un llamado a la ONU para que exija de inmediato a Estados Unidos (EEUU), el cese de las acciones militares en el mar Caribe.

«Venezuela, en nombre del Presidente Nicolás Maduro, hace un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se exija el cese inmediato de las acciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe. Los mismos oficiales de EEUU aseguran que estas acciones han resultado en asesinatos extrajudiciales de civiles, con la intención de sembrar terror en nuestros pescadores y nuestro pueblo. Es fundamental que se respete la soberanía política y territorial de Venezuela y de toda la región caribeña».

A través de su canal de Telegram, el canciller Yván Gil compartió el mensaje acompañado del video que muestra la intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del representante permanente de Venezuela en este Organismo, Alexander Yánez, quien denunció las acciones ilegales y violatorias del derecho internacional de EEUU en territorio venezolano.

Durante su intervención el embajador de Venezuela ante la ONU Alexander Yánez, también resaltó que desde hace años Venezuela ha sido objeto de una política sistemática de hostigamiento por parte de EEUU. Además denunció que las sanciones, campañas de descrédito y desconocimiento de instituciones constitucionales pretenden una intervención extrajera en la nación .

Asimismo, Yánez aseveró que el despliegue militar en el mar Caribe representan una violación flagrante de la carta de la ONU. Además amenazan gravemente la estabilidad hemisférica y ponen en peligro los derechos humamos del pueblo venezolano y de la región.

Con información de Venezuela News.