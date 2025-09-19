Trump anuncia nuevo ataque a embarcación con drogas en el mar Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este viernes en sus redes sociales un video de un nuevo ataque a una embarcación que «traficaba narcóticos ilícitos», en el mar Caribe

«Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos», escribió Trump en su cuenta en Truth Social.

Trump añadió que «el ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales» y agregó que la lancha «transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses».

Cactus24 19-09-2025

