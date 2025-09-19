Servando y Florentino anuncian tercera fecha de conciertos en Caracas

Ante la arrolladora demanda de entradas para su «Se Buscan Vivos o Inmortales World Tour 2025/2026», Servando y Florentino han confirmado una tercera fecha en Caracas y, como sorpresa adicional, han estrenado un esperado remix.

Luego de agotar en tiempo récord las entradas para las dos primeras funciones en la capital, los días 16 y 17 de octubre, los hermanos Primera informaron que realizarán un tercer show el sábado 18 de octubre.

Las tres presentaciones se llevarán a cabo en la Terraza del CCCT, nombrada por ellos como «La Caleta» para esta última «Ruta de Escape».

Con esta nueva fecha, buscan que ninguna «Fan Enamorada» se quede sin disfrutar del nuevo show.

Tras sus presentaciones en Caracas, el dúo llevará su gira a otros países de Latinoamérica, incluyendo Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú) y Santiago (Chile).

Posteriormente, regresarán a Venezuela para presentarse en Mérida, Puerto la Cruz, Maracaibo, Valencia y Margarita.

Servando y Florentino lanzaron a la medianoche de este viernes un remix de su canción “Lunares” junto al legendario salsero Jerry Rivera.

El lanzamiento, que marca el inicio del «LADO B» de su álbum, está disponible en todas las plataformas digitales de música.

«Qué mejor forma de celebrar que ya estamos a menos de un mes de nuestro primer show, que con una canción junto a nuestro hermano Jerry Rivera,» confesaron Los Primera.

Cactus24 19-09-25