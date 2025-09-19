Neymar se lesiona el muslo derecho

Neymar se volvió a lesionar en el muslo derecho y se perderá el clásico de la liga brasileña que el Santos jugará contra el São Paulo el próximo domingo, según informó su club.

El atacante de 33 años sintió dolores en el muslo durante un entrenamiento que tuvo lugar el jueves y, después de someterse a exámenes, el equipo médico confirmó la lesión en el músculo recto femoral, según un comunicado del club.

El Santos no informó de la gravedad de la lesión, que se produjo en el mismo muslo en el que, el pasado agosto, sufrió un edema que mantuvo al astro de la selección brasileña un par de semanas apartado de las canchas.

Entonces, el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, optó por dejarlo fuera de la convocatoria de la Canarinha y advirtió que, si quiere jugar el Mundial 2026, Neymar deberá estar en un buen estado de forma, al igual que el resto de los jugadores del equipo.

Cactus24 19-09-2025

