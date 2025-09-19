Muere sexagenaria en derrumbe de vivienda en Cotiza

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Una mujer de 67 años murió al quedar entre los escombros de una vivienda que se derrumbó la noche de este jueves 18 de septiembre en la calle La Esperanza del barrio San José de Cotiza, en Caracas.

ROYAL

En el suceso, otras cuatro personas resultaron lesionadas, según informa el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios en Instagram.

DATOS DE LOS LESIONADOS:
1.- Nombre y Apellido: Natali Noguera (Trasladada antes del arribo de la comisión bomberil)
Edad: 32 años
I. Dx: Escoriaciones leves

2.- Nombre y Apellido: Osmelia Febres (Trasladada antes del arribo de la comisión bomberil)
Edad: 60 años
I. Dx: Fx de clavicula

3.- Nombre y Apellido; Elmir Guerra (Trasladado antes del arribo de la comisión bomberil)
Edad: 01 año
I. Dx: Ileso

4.- Nombre y Apellido: Yare Semenco
Edad: 14 años

 

Cactus24 19-09-2025

