Muere sexagenaria en derrumbe de vivienda en Cotiza

Una mujer de 67 años murió al quedar entre los escombros de una vivienda que se derrumbó la noche de este jueves 18 de septiembre en la calle La Esperanza del barrio San José de Cotiza, en Caracas.

En el suceso, otras cuatro personas resultaron lesionadas, según informa el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios en Instagram.

DATOS DE LOS LESIONADOS:

1.- Nombre y Apellido: Natali Noguera (Trasladada antes del arribo de la comisión bomberil)

Edad: 32 años

I. Dx: Escoriaciones leves

2.- Nombre y Apellido: Osmelia Febres (Trasladada antes del arribo de la comisión bomberil)

Edad: 60 años

I. Dx: Fx de clavicula

3.- Nombre y Apellido; Elmir Guerra (Trasladado antes del arribo de la comisión bomberil)

Edad: 01 año

I. Dx: Ileso

4.- Nombre y Apellido: Yare Semenco

Edad: 14 años

Cactus24 19-09-2025

