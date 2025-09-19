Ministro Padrino López: Estados Unidos mantiene una guerra no declarada contra Venezuela

Este viernes, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, advirtió que Estados Unidos mantiene una guerra no declarada contra Venezuela, y que ajusticia a cualquier persona que opere buques en el mar Caribe. Así lo indicó en el contexto del despliegue continuado de los ejercicios militares Caribe Soberano 200; mientras ofreció sus declaraciones desde el puesto de comando de la FANB, ubicado en Caracas.

«Es una guerra no declarada […] [los buques] han sido ajusticiados en el mar Caribe, sin derecho a la defensa, con tanta tecnología y tanto poder y no estar en la capacidad de interceptar una embarcación en los espacios del mar Caribe», aseveró el funcionario castrense. «El orden neoliberal está completamente desbaratado; […] ya no se declara la guerra, es la amenaza militar, es el lanzamiento de misiles», aseveró Padrino López, además de enfatizar que Washington pretende subvertir a la institucionalidad venezolana.

VTV informó que en respuesta a esto, reafirmó que la FANB ostenta la misión constitucional de “defender y garantizar la independencia nacional», y comunicó que mantendrán un continuo ascenso del apresto operacional del poderío castrense de Venezuela, además de fortalecer la unión cívico-militar-policial; para enfrentar la amenaza estadounidense «de donde venga, con las características que tenga, en el terreno donde ellos decidan».

Cactus24 19-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.