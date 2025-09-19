Hallan explosivos en dos puntos de Caracas con amenaza firmada por “El Conas”

Por
cactus24
-

En horas de la mañana de este viernes fueron hallados artefactos explosivos en dos lugares de la capital. El primero fue detectado dentro de la estación del Metro de El Valle y el segundo en las inmediaciones de Parque Carabobo, frente a la sede principal del Ministerio Público.

Comisiones antiterrorismo de la Policía Nacional Bolivariana acudieron a ambos lugares para aplicar los protocolos de seguridad, realizar la evacuación preventiva y neutralizar los artefactos.

ROYAL

En el caso del explosivo encontrado frente al Ministerio Público, las autoridades confirmaron que junto a este fue dejada una nota de amenaza dirigida al fiscal general, Tarek William Saab. El mensaje señalaba: “Tarek, esto es por mi familia, la próxima te vuelo el Ministerio Público MP con todo y fiscales. Atentamente: Óscar Guzmán, alias ‘El Conas’”.

Las investigaciones se mantienen en curso para determinar la procedencia de los artefactos y la veracidad de la amenaza.

Cactus24 (19-09-2025)
