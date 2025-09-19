Hallan explosivos en dos puntos de Caracas con amenaza firmada por “El Conas”

En horas de la mañana de este viernes fueron hallados artefactos explosivos en dos lugares de la capital. El primero fue detectado dentro de la estación del Metro de El Valle y el segundo en las inmediaciones de Parque Carabobo, frente a la sede principal del Ministerio Público.

Comisiones antiterrorismo de la Policía Nacional Bolivariana acudieron a ambos lugares para aplicar los protocolos de seguridad, realizar la evacuación preventiva y neutralizar los artefactos.

En el caso del explosivo encontrado frente al Ministerio Público, las autoridades confirmaron que junto a este fue dejada una nota de amenaza dirigida al fiscal general, Tarek William Saab. El mensaje señalaba: “Tarek, esto es por mi familia, la próxima te vuelo el Ministerio Público MP con todo y fiscales. Atentamente: Óscar Guzmán, alias ‘El Conas’”.

Las investigaciones se mantienen en curso para determinar la procedencia de los artefactos y la veracidad de la amenaza.

Cactus24 (19-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.