Cabello: A los “que piden invasión” que “salgan a la calle a dar la cara”

Diosdado Cabello, exhortó a los que llaman a invadir al país, que hagan la convocatoria, salgan a las calles y den la cara que el pueblo venezolano en unión militar y policial defenderán la Patria.

“(Hay) dos grandes estrategias como parte de la defensa integral de la nación, con dos líneas fundamentales: la resistencia activa prolongada y la ofensiva permanente, que cuando ellos vengan ya nosotros les hemos dado dos vueltas y los sorprendidos sean otros, porque Venezuela tiene que seguir siendo inexpugnable”.

Al mismo tiempo, el también ministro de Interior, Justicia y Paz sostuvo que todos los venezolanos patriotas quieren la paz y junto a todos los organismos de seguridad ciudadana se garantizará al servicio del pueblo venezolano sin distinción política.

Por otra parte, en el inicio del año escolar 2025-2026, el ministro Diosdado Cabello anunció el relanzamiento del programa de patrullaje escolar, una iniciativa destinada a garantizar la seguridad de las niñas y niños, así como de la juventud en sus entornos educativos. “La Policía Nacional Bolivariana tiene un programa que existió en su momento y ahora lo estamos reforzando en cada sector», acotó.

Cactus24 (19-09-2025)

