Asesinan a dos venezolanos en EE.UU

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Un hombre fue arrestado el lunes por la noche señalado de asesinar a tiros a dos venezolanos en un complejo de apartamentos del Northwest Side, en San Antonio, Texas.

Joe John Pérez, de 54 años, fue acusado de asesinato capital de varias personas.

Los tiroteos mortales ocurrieron alrededor de las 2 am del domingo en Casa Del Sol Apartments, cerca de Callaghan Road, cerca de la Interestatal 10.

Los agentes encontraron a un venezolano de 26 años muerto en la entrada principal. Al registrar el complejo, descubrieron con disparos mortales a José Gregorio Yáñez-Nava, de 40 años, también venezolano, tendido frente a la puerta de un apartamento.

Los investigadores informaron que un altercado en el que participaron varias personas precedió al tiroteo.

Según FOX, los detectives, utilizando relatos de testigos y videos de vigilancia, reunieron evidencia que muestra que Pérez disparó a ambas víctimas e intentó disparar a dos mujeres.

Pérez cuenta con un amplio historial criminal desde 2010, con cargos previos por asalto agravado con arma mortal, violencia familiar y daños a propiedad.

Cactus24 19-09-2025

