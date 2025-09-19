Alcaldía de Carirubana atiende inundaciones por lluvias

Ante las intensas precipitaciones caídas durante la mañana de este viernes 19 de septiembre, la alcaldía de Carirubana se encuentra desplegada en diferentes sectores de la jurisdicción atendiendo oportunamente inundaciones parciales, mediante articulación de trabajo multidisciplinario con los organismos del gobierno nacional, gobernación de Falcón y del Poder Popular.

En este sentido, Protección Civil y Bomberos de Carirubana se abocaron a la calle 4 del sector “El Milagro”, de la parroquia Norte, ejecutando labores de achique a través de motobomba con capacidad de 100 litros por minutos, con el objetivo de disminuir los niveles de agua brindando repuesta concreta mediante solución eficiente a los problemas confirmados por familias afectadas.

Ante la situación climática, el alcalde Luis Piña junto al director general de la alcaldía, visitó la comunidad y aseguró que bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Víctor Clark seguirán atentos, dispuestos y evaluando la situación encada comunidad con el compromiso de garantizar protección adecuada a la población.

Igualmente, destacó que comunidades como “La Rosa”, “el Sabino” y “Rías Altas” no presentaron afectaciones gracias al trabajo que desde hace más de un mes realiza el comité de lluvias y evaluación de riesgos a través de la limpieza de quebradas y alcantarillado para evitar inundaciones ante el paso de este tipo de fenómeno atmosférico.

Aunado a ello, el personal de la Dirección de Desarrollo Social en compañía del Poder Popular visitó las familias afectadas para realizar un informe pormenorizado de las necesidades, problemas y, en consecuencia, proceder a dar respuesta efectiva lo más pronto posible.//Nota de prensa

Cactus24 19-09-2025

