Adolescente detenido por tener relaciones sexuales con niña de 12 años

Un joven de 15 años fue arrestado por funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui, tras ser acusado de mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años en Pariaguán.

La madre de la menor, de 26 años, presentó la denuncia el martes 16 de septiembre en la noche, acercándose a la Estación Policial para formalizar su acusación.

Con la denuncia en mano, los funcionarios de Polianzoátegui iniciaron de inmediato el procedimiento correspondiente, siguiendo los protocolos establecidos para los delitos que afectan a menores, conforme a la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente.

La niña fue trasladada a la medicatura forense para realizar los exámenes pertinentes, los cuales son esenciales para la investigación en curso.

El caso ha sido remitido a la Fiscalía 12° del Ministerio Público, que se especializa en este tipo de delitos. Además, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ha intervenido para garantizar la protección y los derechos de la menor. El adolescente permanece bajo custodia a disposición de las autoridades competentes.

Cactus24 (19-09-2025)

