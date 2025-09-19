185 migrantes venezolanos retornaron desde Texas este viernes

Este 19 de septiembre retornaron 185 connacionales desde Texas, Estados Unidos, en el vuelo número 70 del Plan Vuelta a la Patria.

Este nuevo grupo incluyó 151 Hombres, 30 Mujeres, 2 Niños y 2 Niñas, quienes arribaron por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, La Guaira, reseña el Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz en su cuenta en Instagram.

A través, de cuenta oficial de Telegram de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informaron que «Dayalin Mendoza de 8 años, fue separada de su familia en abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos.

Después de desembarcar, las autoridades venezolanas entrevistan a cada migrante repatriado en un túnel migratorio para revisar su caso.

Luego, las instituciones del Gobierno Bolivariano les brindan atención médica y, finalmente, los órganos de seguridad los trasladan a sus hogares.

Cactus24 19-09-2025

