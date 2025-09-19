10 lesionados al derrumbarse escalera en conjunto residencial de Guatire

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

La mañana de este viernes 19 de septiembre se registró un incidente en el complejo residencial Parque Alto de Guatire, al derrumbarse la escalera de la torre 1A.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

10 personas resultaron lesionadas; dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Dr. Domingo Luciani en El Llanito para recibir atención médica especializada, informa Noticias Guatire Guarenas.

Protección Civil y Bomberos de Zamora, realizaron las maniobras de extracción en los niveles superiores; además se reconoció el trabajo conjunto con la bomberos de Miranda, Guardia Nacional y Polizamora por su apoyo logístico y operativo en el sitio.

Cactus24 19-09-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor