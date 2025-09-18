Yulimar Roja ganó medalla de bronce en el triple salto del Mundial de Atletismo

Yulimar Rojas, plusmarquista mundial de salto triple, se alzó con la medalla de bronce en esta disciplina durante el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, celebrado este jueves 18 de septiembre.

La campeona olímpica dejó una marca de 14.76 metros y no pudo superar en el mano a mano a la cubana Leyanis Pérez, quien tuvo 14.90 metros en la final de triple salto y se consagró campeona.

Pérez, de 23 años, suma con esta victoria un nuevo título en su palmarés, que también incluye dos triunfos generales en las Liga Diamante de 2024 y 2025 y un oro esta temporada en el Mundial de pista cubierta de Nanjing.

Por su parte, Thea Lefond de la República de Dominica logró el segundo lugar con un registro 14.89 metros en su sexto y último intento.

Rojas inició con buenas sensaciones y en su primer intento dejó la marca suficiente para mantenerse en el podio en los cinco intentos restantes, en los que además tuvo dos fouls y tres resultados por debajo.

Cactus24 (18-09-2025)

