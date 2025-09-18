Trump critica a Putin: “Me ha fallado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra su par de Rusia, Vladímir Putin, al afirmar que lo “ha fallado” en la gestión del conflicto en Ucrania. La declaración fue difundida por un medio estatal de Moscú y generó fuerte repercusión internacional.

Trump sostuvo que, debido a su relación con el mandatario ruso, esperaba una resolución rápida de la guerra, aunque reconoció que el conflicto terminó siendo “más complejo” de lo previsto. “Pensé que sería el más fácil […] debido a mi relación con el presidente Putin, pero él me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado”, expresó.

En ese marco, el expresidente norteamericano aseguró sentirse “honrado” de haber resuelto en el pasado “siete guerras irresolubles” y confesó que esperaba que el conflicto Rusia-Ucrania se resolviera con mayor facilidad. Aun así, se mostró confiado en que ambas naciones logren alcanzar un acuerdo en el futuro.

“En la guerra nunca se sabe. La guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensabas. Creías que iba a ser fácil o difícil, y resulta ser todo lo contrario”, agregó Trump.

Cactus24 18-09-2025

