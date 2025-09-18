Presidente de Panamá aclara que no restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aclaró que no han restablecido relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela. Dijo que la Sección Consular de Panamá en Venezuela reanudó operaciones a finales de agosto, pero esto no implica la “normalización” de los tratos entre los dos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la oficina consular panameña en Caracas retomó la atención para trámites de ciudadanos y gestiones humanitarias. Esta medida busca atender necesidades específicas sin que ello implique normalizar los vínculos diplomáticos con el gobierno venezolano.

Mulino explicó que la reapertura responde a tres razones principales: atender a migrantes indocumentados en tránsito hacia Panamá, facilitar operaciones de comercio afectadas y restablecer parte del transporte aéreo.

El presidente destacó que la crisis venezolana ha generado múltiples consecuencias, entre ellas la ruptura de relaciones bilaterales. Sin embargo, Panamá decidió mantener abierta la vía consular por motivos prácticos.

En el ámbito humanitario, la oficina consular permitirá gestionar el traslado de migrantes indocumentados hacia Venezuela. En comercio, se busca proteger a empresas panameñas, especialmente las de la Zona Libre de Colón, que dependen de la redistribución de productos hacia el mercado venezolano.

Sobre el transporte aéreo, Copa Airlines ya ha reanudado algunas frecuencias de vuelos hacia Caracas, lo que refuerza la necesidad de contar con servicios consulares activos.

No hay decisión sobre relaciones diplomáticas

Mulino insistió en que la medida no significa un restablecimiento de relaciones diplomáticas. “No hemos restaurado, ni hemos pensado en restaurar relaciones diplomáticas, pero sí las consulares”, señaló durante su conferencia semanal.

El mandatario también dijo desconocer si Venezuela tiene planes de reabrir su atención consular en Panamá.//Centroamerica360.com

Cactus24 18-09-2025

