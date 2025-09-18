Presa por maltratar a sus hijos

Ante la denuncia de un padre de dos menores de edad, oficiales Policía Bolivariana del estado Anzoátegui, aprehendieron a una mujer de 21 años, señalada de agredir físicamente a sus hijos de un año y siete años en el municipio Simón Bolívar.

La intervención policial contó con la presencia del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA), organismo que ya había iniciado una investigación previa debido a diversas acusaciones de maltrato en contra la ciudadana.

El informe médico emitido por el médico del guardia del Ambulatorio Dr. Alí Romero Briceño corroboró las lesiones, indicando que presentan múltiples agresiones físicas y omisión al cuido, además uno de los niños fue diagnosticado con desnutrición leve.

Posterior a ello, el caso fue remitido al Ministerio Público para el debido proceso legal.

Cactus24 18-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.