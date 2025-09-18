Muere Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy

El actor Brad Everett Young, conocido por sus papeles en series como Grey’s Anatomy y su labor como fotógrafo de celebridades, murió a los 46 años tras un trágico accidente automovilístico.

El actor participó en series como Grey’s Anatomy y en películas como Jurassic Park III y The Artist. Además, colaboró con medios como Vanity Fair, Vogue y The Hollywood Reporter.

De acuerdo con los primeros informes, Brad Everett Young murió en un trágico accidente automovilístico ocurrido en la autopista 134, en California.

El otro conductor sobrevivió y fue trasladado al hospital y será en las próximas horas que se de a conocer que pasará con él.

Además de su carrera como actor en producciones como Boy Meets World, Felicity, Numb3rs y películas como Jurassic Park III o The Artist, Brad Everett Young fue un reconocido fotógrafo en la escena de Hollywood.

Su lente capturó a celebridades como Sarah Michelle Gellar, David Harbour y Emma Caulfield Ford para publicaciones de alto perfil como Vogue, Variety y The Hollywood Reporter.

También fue fundador de Dream Loud Official, una iniciativa que promovía la educación artística en escuelas de Estados Unidos.

Cactus24 18-09-2025

