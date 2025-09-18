La Guardia Costera de EE.UU. incauta más de 34.000 kilos de cocaína en en el Pacífico

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este jueves que ha incautado más de 75.000 libras de cocaína en el Océano Pacífico Oriental desde que lanzó la Operación Víbora del Pacífico a principios de agosto, con un promedio de más de 1.800 libras interceptadas diariamente.

Estas incautaciones de drogas y la aprehensión de 59 personas sospechosas de narcotráfico fueron el resultado de más de 20 interdicciones desde el 8 de agosto.

“La fuerza de combate marítimo de la Guardia Costera es incansable en nuestras operaciones continuas para combatir el narcotráfico”, declaró el Contralmirante Jeffrey Novak, subcomandante del Área del Pacífico. “Nuestro último hito en la Operación Víbora del Pacífico —más de 34.900 kilos de cocaína incautados— subraya nuestro compromiso con el desmantelamiento de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Organizaciones Criminales Transnacionales dedicadas al narcotráfico, señala la Guardia Costera en su página web.

Cactus24 18-09-2025

