Joven muere tras resbalar de una roca al intentar recuperar su billetera

Una noche de celebración se convirtió en tragedia en la madrugada del pasado domingo, 14 de septiembre de 2025, cuando Luiz Guilherme Campitelli, de 31 años, perdió la vida en un fatal accidente en el conocido Mirante do Leblon, en la zona sur de Río de Janeiro. El joven, que había asistido a una fiesta, resbaló y sufrió un golpe mortal en la cabeza mientras intentaba recuperar su billetera, la cual se le había caído entre las rocas.

Según las autoridades brasileñas, Campitelli estaba tomando una ‘selfie’ cerca de la Ciclovía Tim Maia cuando, por accidente, su cartera cayó en una zona rocosa de difícil acceso. En un intento desesperado por recuperar sus pertenencias, decidió descender por la peligrosa área.

Testigos del hecho y un video que circula en redes sociales y hoy forma parte de las investigaciones, capturaron el trágico momento en que Luiz resbaló, cayó y se golpeó la cabeza. El incidente ocurrió justo frente a un amigo que lo acompañaba.

Dolor en la familia

La muerte de Luiz Guilherme ha conmocionado a su familia. Su tío, Juanildo Freitas, compartió el profundo dolor que sienten por la pérdida de su «único sobrino» y expresó su desconcierto sobre las circunstancias exactas del accidente. «Lo que descubrimos es que se resbaló y terminó lastimándose, y así ocurrió esta fatalidad», declaró Freitas a medios brasileños.

La familia, proveniente de Recife, viajó de inmediato a Río de Janeiro para realizar los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo en el Instituto Médico Legal.

La jefe de Policía, Daniela Terra, a cargo de la investigación, confirmó que el caso está siendo tratado como un accidente. Se espera que en los próximos días se tome la declaración del amigo que estaba con Luiz en el momento del suceso. Se conoció además, que la víctima era fanático del club de fútbol Flamengo de Río de Janeiro.