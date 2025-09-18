José Mourinho es el nuevo entrenador del Benfica

José Mourinho ha regresado al futbol portugués como entrenador del Benfica, según anunció el club el jueves.

Mourinho, de 62 años, firmó un contrato de dos años con el Benfica menos de tres semanas después de ser despedido por el Fenerbahçe.

La derrota ante su antiguo club, el Benfica, en la eliminatoria de clasificación para la Champions League, provocó el despido de Mourinho. Sustituye a Bruno Lage, que fue destituido el martes tras la derrota por 3-2 como local del equipo ante el Qarabag en su primer partido de la Liga de Campeones.

Fue en el Benfica donde Mourinho tuvo su primera experiencia como entrenador del primer equipo en 2000 y ahora se embarca en su duodécimo puesto como entrenador.

Mourinho declaró recientemente su deseo de volver a entrenar en su Portugal natal mientras aún se encuentra «en la cima» de su carrera.

El primer partido de Mourinho al frente del equipo será en el AVS, en la Primeira Liga, el sábado.

Cactus24 18-09-2025

