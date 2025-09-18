ICE arresta a venezolano por posesión y distribución de drogas en Pensilvania

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Un venezolano de 26 años, fue arrestado por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Filadelfia.

Según ICE, Isaac Ozuna-Caraballo, ha sido arrestado por múltiples cargos relacionados con las drogas.

El organismo especifica que Ozuna es señalado de posesión grave con intención de distribuir grandes cantidades de cocaína, ketamina (tusi), metanfetamina y marihuana en el condado de Monroe, Pensilvania.

Cactus24 18-09-2025

