Gobernador de Falcón supervisa trabajos de rehabilitación en E/B Sur de Punta Cardón

Con la meta de impactar en más de 50 mil habitantes, el gobernador Víctor Clark, acompañado por voceras de las Mesas Técnicas de Agua y el presidente de Hidrofalcón, Alí Cardenal Primera, supervisó los avances de la rehabilitación de la Estación de Bombeo Sur, una obra clave en la parroquia Punta Cardón que busca optimizar el servicio hídrico en esta importante zona del municipio Carirubana.

Durante la inspección, se recibió un nuevo equipo completo de motor y bomba, gestionado por el presidente Nicolás Maduro y el Ministro del Poder Popular para la Atención de Las Aguas, Carlos Mast, los cuales permitirán la modernización de la estación.

Las labores, que se complementan con la instalación de instrumentales de medición, es parte de un plan que, según el gobernador, permitirá tener cuatro equipos operativos en las próximas semanas.

«Estamos dándole soluciones al pueblo, y esto es un resultado concreto de nuestra gestión», afirmó Clark, quien destacó el papel crucial de las comunidades, que han hecho un seguimiento activo a los trabajos y a la promesa de reducir cada vez más los ciclos de distribución.

La estación impactará en sectores como Punta Cardón, Los Rosales, Puerta Maravén y Comunidad Cardón, consolidando la respuesta del gobierno a las necesidades del pueblo en materia de servicios públicos.

Nota de prensa Gobernación de Falcón.