FANB destruye campamento de minería ilegal en Bolívar

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, destruyó un campamento estructurado para la Minería Ilegal y la depredación ambiental en el sector La Gran Vía, municipio Angostura del estado Bolívar.

Una publicación en redes sociales, apunta la detención de tres hombres señalados de violentar la ley del ambiente.

En el operativo de patrullaje y escudriñamiento se incautaron:

– Un (01) motor de 13 HP Diesel.

– Un (01) molino de 22 cm.

– Una (01) motobomba de 6.5 HP

– Una (01) alfombra (grama artificial) de 2 mts.

– Dos (02) martillos eléctricos – Veinte (20) metros de manguera de agua de 1 1/2”.

– Cinco (05) metros de manguera de agua de 3/4”. – Cuarenta litros (40 Lts) de combustible tipo diesel.

– Cuarenta litros (40 Lts) de combustible tipo gasolina.

– Dos (02) bombonas de gas para fundición.

– Tres (03) vehículos tipo moto.

– Tres (03) hamacas.

– Tres (03) palas mineras.

– Una (01) chicora.

– Una (01) mandarria.

– Un (01) teléfono celular.

