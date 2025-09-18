FANB destruye campamento de minería ilegal en Bolívar

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, destruyó un campamento estructurado para la Minería Ilegal y la depredación ambiental en el sector La Gran Vía, municipio Angostura del estado Bolívar.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Una publicación en redes sociales, apunta la detención de tres hombres señalados de violentar la ley del ambiente.

En el operativo de patrullaje y escudriñamiento se incautaron:

– Un (01) motor de 13 HP Diesel.
– Un (01) molino de 22 cm.
– Una (01) motobomba de 6.5 HP
– Una (01) alfombra (grama artificial) de 2 mts.
– Dos (02) martillos eléctricos – Veinte (20) metros de manguera de agua de 1 1/2”.
– Cinco (05) metros de manguera de agua de 3/4”. – Cuarenta litros (40 Lts) de combustible tipo diesel.
– Cuarenta litros (40 Lts) de combustible tipo gasolina.
– Dos (02) bombonas de gas para fundición.
– Tres (03) vehículos tipo moto.
– Tres (03) hamacas.
– Tres (03) palas mineras.
– Una (01) chicora.
– Una (01) mandarria.
– Un (01) teléfono celular.

Cactus24 18-09-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor