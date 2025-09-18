España desplaza a Argentina y lidera el ranking FIFA

España se convirtió este jueves en el primer país que lidera a la vez la clasificación masculina y femenina de la FIFA en la presente década, tras el ascenso del combinado masculino de la segunda a la primera posición del ránking y su regreso al liderato después de once años.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) destacó que «España certifica la excelencia mundial de su fútbol» al encabezar ambas clasificaciones, un hecho inédito hasta la fecha con la excepción única de Alemania, que lo logró en 2015 cuando era campeona del mundo masculina y femenina.

Vigente campeona de Europa e invicta en sus dos primeros compromisos de clasificación para el Mundial 2026, España se ha situado en la primera posición del ránking masculino, plaza que no ocupaba desde el mes de junio de 2014, tras ser segunda en la anterior lista.

Vuelve a liderar el podio con 1875.37 puntos por delante de Francia (1870.92), que también supera a Argentina (1870.32), en primer lugar desde abril de 2023 y ahora en tercera posición.

La derrota de Argentina como visitante ante Ecuador en las eliminatorias de Sudamérica también permitió a Francia subir al segundo lugar.

Inglaterra se mantuvo en el cuarto puesto, y Portugal subió un lugar al quinto al intercambir posiciones con Brasil, que perdió en Bolivia.

Marruecos, en el 11mo lugar, fue la mejor de las selecciones africanas y Japón lidera Asia en el 19no sitio. Ambos ya se han clasificado para la Copa del Mundo.

México y Estados Unidos quedaron 14to y 16to, respectivamente. Ambos coanfitriones de la Copa del Mundo cayeron un lugar. Canadá, el tercer coanfitrión el próximo año, subió dos al 26to.

Los rankings serán actualizados en octubre y nuevamente en noviembre cuando tendrán mayor importancia.

Ranking FIFA septiembre 2025

.1. España 1875.37

.2. Francia 1870.92

.3. Argentina 1870.32

.4. Inglaterra 1820.44

.5. Portugal 1779.55

.6. Brasil 1761.6

.7. Países Bajos 1754.17

.8. Bélgica 1739.54

.9. Croacia 1714.2

10. Italia 1710.06.

13. Colombia 1692.1

14. México 1688.38

15. Uruguay 1673.65

Agencias

Cactus24 (18-09-2025)

