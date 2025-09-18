Detenido por golpear a su madre y concubina

Luiger Alejandro Rodríguez Aguilera (28), fue detenido en Carapita, sector Bicentenario, parroquia Antímano de Caracas, por agredir a su pareja y a su madre.

Tras la viralización de un video donde se observa a un hombre agrediendo a su madre y a su pareja, frente a niños, se inició un trabajo de investigación que permitió determinar que el sitio del hecho era en Antímano, conformándose una comisión hacia la dirección en mención, logrando detener a Luiger, quien perpetró el hecho, por problemas de convivencia con las víctimas.

El caso queda a la orden del Ministerio Público.

Cactus24 (18-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.