Cicpc captura a un hombre que mató a su hermano en Petare

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Este, capturaron a Ronny José Rodríguez Espinoza (40), en Carpintero, sector La Montañita, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda, por fratricidio contra Robinson José Rodríguez Espinoza (48), ocurrido el pasado 17 de abril del 2024.

Según las investigaciones del Cicpc, el crimen ocurrió durante una fuerte discusión entre los hermanos el primero de abril del 2024, cuando se encontraban consumiendo sustancias psicotrópicas.

La discusión se tornó acalorada, Ronny desenfundó un arma blanca causándole una herida mortal a Robinson, quien fue llevado al Hospital Dr. Domingo Luciani donde falleció el 17 de abril.

El caso está a disposición del Ministerio Público.

Cactus24 18-09-2025

