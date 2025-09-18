Capturado sujeto que decapitaba a palomas con los dientes

En las últimas horas, las autoridades de Norte de Santander confirmaron la captura de un sujeto, identificado como Ronald Stiven Trigos Rodríguez, quien fue señalado de matar palomas decapitándolas con los dientes. A este sujeto se le imputó el delito de muerte a animal agravado, cargo que fue negado por el señalado agresor.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que el pasado 15 de septiembre Trigos Rodríguez les causó la muerte a dos palomas en la plazoleta 29 de Mayo del municipio de Ocaña, Norte de Santander, en Colombia.

Las autoridades fueron alertadas por la comunidad sobre el hecho y los uniformados que llegaron a atender le emergencia capturaron en flagrancia al señalado agresor para después dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El procesado será judicializado de acuerdo con los parámetros de la Ley 2245 de 2025 y un juez le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario a Ronald Stiven Trigos mientras se establece su responsabilidad en este caso.