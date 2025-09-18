Barcos pesqueros tendrán cámaras durante sus faenas en el Caribe

El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) avanzará en una estrategia de dotación e instalación de cámaras de video con grabación y transmisión en tiempo real en las embarcaciones, lanchas y botes de pescadores que realicen sus faenas en el Caribe venezolano, informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

«Los barcos pesqueros no pueden salir sin cámaras», advirtió el ministro Cabello. «Hay que ponerles cámaras a todas las lanchas pesqueras porque uno no sabe», agregó en su programa Con El Mazo Dando.

Al dar lectura a un reporte confidencial de compatriotas cooperantes desde la Casa Blanca, en EE. UU., confirmaron que, durante la actuación de efectivos del Ejército norteamericano, desplegados en el mar Caribe, secuestraron por ocho horas a unos pescadores venezolanos que se encontraban en plena faena de su trabajo diario, con la orden de sembrarles droga y armas a su embarcación, para luego asesinarlos y utilizar esto como una «prueba» para agredir militarmente a Venezuela.

«Los marines tuvieron que echarse para atrás porque los pescadores se comunicaron por radio y advirtieron el atropello y también estaban grabando en tiempo real», indicaron en la misiva.

Señaló Cabello que se comenzará a dotar de cámaras a las lanchas pesqueras, como un mecanismo similar a las funciones que tienen las llamadas «cajas negras» de los aviones.

Cactus24 (18-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.