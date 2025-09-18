Aviones F-35 de EE.UU. llegan a Puerto Rico para operaciones antidroga

El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó este jueves, 18 de septiembre, el despliegue de aviones F-35B Lightning II en Puerto Rico, dentro de un operativo militar orientado a combatir el narcotráfico en la región.

El anuncio fue difundido en un comunicado oficial a través de la red social X, donde la institución militar enfatizó que los combatientes estadounidenses “son los mejores del mundo, y nuestros enemigos lo saben”.

De acuerdo con el portal CB24, al menos cinco aeronaves aterrizaron en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre, ubicado en Ceiba, en el noreste de Puerto Rico, en instalaciones que funcionaron anteriormente como la base naval Roosevelt Roads.

Junto con los cazas, también se registró la llegada de un Boeing C-5 de las Fuerzas Armadas, que transportó equipo adicional para las maniobras

El Comando Sur de Estados Unidos difundió un video en el que se observa a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines realizar ejercicios militares en diferentes escenarios del Caribe.

CB24 detalló que estas prácticas incluyen simulacros de desembarco anfibio, operaciones con botes y tanques, así como entrenamientos de tiro en aire y tierra, lo que evidencia la magnitud del despliegue.

CB24 remarcó que este tipo de despliegues no son aislados, sino que forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la cooperación en seguridad con gobiernos del Caribe y América Central. La llegada de los F-35B a Puerto Rico se interpreta como un esfuerzo por consolidar la influencia estadounidense en un territorio clave frente a rutas de contrabando de estupefacientes.

Cactus24 18-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.