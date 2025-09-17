Willians Astudillo responsabiliza a Caribes sobre su positivo en dopaje

Willians Astudillo rompió el silencio tras dar positivo a una prueba antidopaje en la temporada 2024-2025 y ser uno de los siete sancionados de la LVBP, anunciados la semana pasada.

El utility, que cumplirá 34 años de edad el 14 de octubre, un día antes del Opening Day en el circuito venezolano de invierno, responsabilizó a Caribes de Anzoátegui por lo ocurrido, en declaraciones ofrecidas a Meridiano.

«Estoy involucrado en una situación de la que me había cuidado mucho en mi carrera», aseguró Willians Astudillo. «Ellos (Caribes) me mandaron a poner, supuestamente, plasma. De hecho, tengo una conversación en la que escribo al doctor del equipo y le digo que me voy a hacer la prueba antidoping y me respondió que me la hiciera tranquilo, porque lo que ellos me colocaron no saldría».

Sin embargo, los resultados de dicha prueba arrojaron positivo por una sustancia prohibida, que derivó en una suspensión por 20 juegos para la venidera campaña.

«Todo el que me conoce sabe que nunca estuve de acuerdo en ponerme cosas para rendir, porque siempre he sido un pelotero que juega duro», abundó Willians Astudillo.» Pero es válido que la gente se pregunte por qué yo no le consulté al equipo que era lo que me estaban poniendo. No es justo que el equipo me esté dando la espalda, cuando ellos saben qué fue lo que pasó».

EL DESPIDO DE WILLIANS ASTUDILLO

El miércoles pasado trascendió que el anzoatiguense era uno de los peloteros sin prioridad de contratación que serían anunciados por Caribes, en un reporte de la periodista Georgeny Pérez que César Sequera confirmó para El Emergente. Un par de días después a esa información, surgió el anuncio de los suspendidos por dopaje.

«Es como que lo tenían planeado. ‘Vamos a dejarlo libre’ y al día siguiente, sale lo del doping. Pero no se trata de los 20 juegos, se trata de mi nombre», continuó Willians Astudillo. «Ellos se lavaron las manos. La gente lo que va pensar es que Caribes me dejó libre porque ya ellos sabían (la sanción), pero no. Caribes me deja libre porque lo tenía todo, como quien dice, planeado».// El Emergente