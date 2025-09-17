Venezuela denuncia ante organismos internacionales agresión en el Caribe

Venezuela envió sendas comunicaciones a siete organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, incluida la FAO, en las que denuncia la grave violación a la soberanía nacional por parte del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) tras interceptar el pesquero venezolano “Carmen Rosa” en Zona Económica Exclusiva venezolana, informó este miércoles la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a través de redes sociales.

“El uso de un buque misilístico y personal militar de comando contra una embarcación pesquera de carácter civil resulta en un acto claramente desproporcionado, que vulnera las reglas y principios que rigen las operaciones de control de la navegación marítima y atenta contra el libre ejercicio de la actividad pesquera, así como contra los derechos humanos de los nueve trabajadores pesqueros involucrados, incluyendo sus derechos a la libertad e integridad personal”, señala parre del comunicado.

En este sentido, subraya que, conforme al derecho internacional, las actividades de control de la navegación marítima deben desarrollarse de manera coordinada entre los Estados, de manera proporcional y con estricto respeto a las normas de derechos humanos y de regulación de la actividad pesquera aplicables.

“Venezuela cuenta con una larga trayectoria en el ejercicio de la pesca en aguas del Mar Caribe, tanto artesanal como industrial, así como con una importante flota pesquera y una sólida cadena de transformación y comercialización de sus productos. Por tanto, considera inaceptable que pretenda obstaculizarse su actividad productiva y su desarrollo económico mediante operaciones injustificadas y claramente contrarias a derecho”, denunció.

Cactus24 (17-09-2025)

