Senado de Colombia aprueba la declaración del ‘Cártel de los Soles’ como “organización criminal transnacional

El Senado de Colombia aprobó este martes una proposición que declara como organización criminal transnacional al Cartel de los Soles, que Estados Unidos asegura que está liderado por el mandatario, Nicolás Maduro.

Con 33 votos a favor y 20 en contra, el Senado «declara políticamente al denominado ‘Cartel de los Soles’ como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, al lavado de activos y al financiamiento de grupos terroristas».

Para la Cámara Alta, este grupo criminal es «una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial».

«En tal virtud, el Senado de la República exhorta al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para que honre los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional», agregó la información.

Petro dijo que «no existe»

Sin embargo, el mes pasado el presidente Petro aseguró que «no existe» el Cartel de los Soles y dijo que «es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen».

Cactus24 (17-09-2025)

