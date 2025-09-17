Selena Gómez confesó la «dolorosa» enfermedad que padece

Selena Gomez reveló que padece artritis causada por lupus, y explicó cómo la dolorosa rigidez articular en sus dedos influyó en el diseño de los envases accesibles de su marca de belleza.

En el podcast The Good Hang with Amy Poehler, describió cómo el dolor y la rigidez en sus manos inspiraron las decisiones de empaquetado de su marca, como los dispensadores de botón fáciles de presionar.

La franqueza con la que una estrella del pop como Selena habla sobre la lucha contra la artritis arroja luz sobre un aspecto menos conocido del lupus que afecta a muchas personas: la artritis causada por esta enfermedad autoinmune.

Lo que reveló Selena Gomez (y por qué es importante)

La cantante de Good For You compartió que el dolor de tareas sencillas como abrir una botella de agua inspiró el diseño práctico y fácil de usar de sus productos Rare Beauty. También reveló que, debido a esta condición, sus productos cuentan con diseños de fácil apertura, como frascos de perfume sin tapón y dispensadores de botón sencillos, para ayudar a cualquier persona con dificultades de destreza.

Además, su honestidad no solo destaca su propia experiencia, sino la realidad más amplia que enfrentan muchas personas con lupus eritematoso sistémico (LES), especialmente su impacto en las articulaciones. Ahora, entendamos qué es esta afección y cómo manejarla eficazmente.

Cactus24 (17-09-2025)

