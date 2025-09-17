Richard Grenell aboga por el diálogo con el Gobierno de Maduro: «Creo en evitar la guerra»

El enviado especial de Estados Unidos Richard Grenell defendió este martes la diplomacia y la búsqueda de acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se celebra por primera vez en Paraguay, Grenell afirmó: “Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘América Primero’. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra”.

El funcionario recordó que se reunió con el mandatario venezolano a finales de enero en Caracas para negociar la repatriación de migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos. Subrayó que, “como diplomático”, siempre busca mantener el diálogo abierto.

“Hay un montón de herramientas que el gobierno estadounidense puede usar desde el lado pacífico antes de que tengamos que transferir el expediente a quienes están listos y equipados para ir a la guerra”, indicó Grenell.

Añadió que todo presidente enfrenta “dos voces”: la del Pentágono, que describió como “listo para la guerra”, y la del Departamento de Estado, que impulsa “maniobras gubernamentales”, como sanciones, aislamiento o aranceles.

Estados Unidos mantiene ocho buques militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas venezolanas, como parte de una operación para combatir el narcotráfico, Sin embargo, el gobierno de Maduro la considera un intento de provocar un “cambio de régimen” en el país.

Cactus24 (17-09-2025)

