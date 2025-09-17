Perdió la vida tras ser empujada por su perro desde un tercer piso

Una mujer de 54 años perdió la vida tras caer del tercer piso en la zona Munaypata de la ciudad de La Paz (Bolivia), el pasado fin de semana. La mujer habría llegado a su domicilio y fue recibida por su perro, quien la empujó, cayendo tres metros aproximadamente.

“Habría llegado en horas de la madrugada, conjuntamente con su hija. En este ínterin, las mascotas, tiene tres perritos, uno de ellos en la situación de felicidad o emoción al ver a su dueña llegar a su casa, lamentablemente habría empujado a la persona y esta persona habría caído una altura aproximadamente de tres metros”, informó el jefe de la División Homicidios, René Tambo.

El domicilio de la víctima no tenía las barandas correspondientes, provocando la caída de la mujer que se encontraba con varias lesiones y llegó al hospital donde perdió la vida.

“Como reflexión, si tenemos animalitos, que son seres queridos, prever la situación de barandas. Lamentablemente, este hecho fortuito se ha suscitado a raíz de la ausencia de barandas que se encuentra en etapa de construcción y no se ha previsto que el animalito en situación de emoción ha empujado a esta persona”, agregó Tambo.