Mató a su vecina tras lanzarse de un cuarto piso para suicidarse

Una conmoción sacudió el barrio de Baggio de Milán, Italia, luego de que un intento de suicidio se transformara en un caso de homicidio involuntario. Un hombre de 70 años intentó quitarse la vida al saltar desde un cuarto piso, pero aterrizó sobre su vecina, Francesca Manno, de 83 años, causándole la muerte de manera instantánea.

Tras el fallecimiento de la mujer, el hombre —cuya identidad no ha sido revelada— quedó imputado por homicidio. El hecho ha generado gran consternación entre los residentes del barrio, que describen el suceso como trágico y totalmente inesperado.

El incidente ocurrió la noche del domingo 14 de septiembre, en un edificio ubicado en vía Fratelli di Dio.

De acuerdo con la información emitida por cadenas como EFE, el hombre se arrojó desde el balcón de su vivienda situada en el 4° piso, desde una altura de aproximadamente 20 metros.

El impacto, al llegar al suelo, coincidió precisamente con el paso de su vecina Francesca Manno, quien en ese momento regresaba a su casa tras haber salido a tirar la basura.

La colisión fue inmediata y fulminante: la mujer quedó tendida en el patio interno del edificio, y los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. Los equipos de emergencia intentaron maniobras de reanimación, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos ante la violencia del golpe, informaron fuentes citadas por ABC.

El estado del hombre y el avance de la investigación

A pesar de la gravedad de la caída, el hombre sobrevivió. Los servicios de emergencia lo evacuaron al hospital Niguarda con diversas fracturas, sobre todo en las extremidades inferiores. Según reportaron las autoridades, se encontraba en estado crítico, pero fuera de peligro de muerte, permaneciendo consciente durante el traslado, apuntó La Vanguardia.

Actualmente, el hombre se encuentra hospitalizado, en libertad provisional pero sometido a investigación. La policía y los carabineros italianos confirmaron que se trató de un intento de suicidio que terminó con su vecina muerta.

Inicialmente, surgieron rumores acerca de un posible doble suicidio o vínculo sentimental entre los protagonistas, pero los agentes de la estación San Cristoforo descartaron rápidamente cualquier relación entre ambos.

Cactus24 (17-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unir Telegram y Facebook.