Los bancos que ya permiten hacer pago móvil con la tecnología NFC

La red interbancaria Suiche 7B anunció la incorporación de la tecnología de pago móvil NFC S7B a las aplicaciones de Banco de Venezuela (BDV), Banco Nacional de Crédito (BNC), Bancaribe y Bancamiga, lo que permitirá a los clientes realizar transacciones con solo acercar sus teléfonos celulares.

Innovación en el sistema financiero

«Nos llena de satisfacción y orgullo ver la integración de la tecnología NFC S7B en los servicios de Pago Móvil de Banco de Venezuela, BNC, Bancaribe y Bancamiga. Esto es más que una noticia, es un logro de la red Suiche 7B mostrar que el NFC es una solución tangible a disposición de los clientes de estos cuatro primeros bancos para una nueva forma de pago móvil», afirmó Madelein Suárez, presidenta ejecutiva de la corporación.

La nueva modalidad llega menos de dos años después de que Suiche 7B lanzara el código QR como opción de pago, lo que, según la directiva, reafirma el compromiso de la institución con la modernización de los servicios financieros en el país.

«Continuamos desarrollando soluciones que les permitan mejorar la experiencia de pago móvil», agregó Suárez.

Funcionamiento del NFC

La Comunicación de Campo Cercano (NFC, por sus siglas en inglés) posibilita el intercambio de información entre dispositivos móviles con solo acercarlos. En el caso del pago móvil, el procedimiento se traduce en pasos simples: ingresar a la aplicación bancaria, elegir la opción NFC S7B, acercar el celular al dispositivo receptor, introducir el monto y aceptar la operación.

Al finalizar, el sistema despliega una pantalla de confirmación.

En esta primera fase, la tecnología está disponible para operaciones persona a persona (P2P) y persona a comercio (P2C). Posteriormente se habilitarán los cobros de comercio a persona (C2P), indicó Suárez, quien adelantó que otros bancos ya trabajan en su integración.

Evolución del pago móvil en Venezuela

Suárez destacó que el desarrollo del pago móvil en el país ha seguido una ruta de progresión: «digitar, escanear y ahora pagar sin contacto».

Recordó que la migración del ingreso manual de datos al uso de códigos QR redujo errores en las transacciones. «Ahora, con el NFC, la transacción se simplifica a una transferencia inalámbrica de fondos», explicó.

La directiva ejemplificó la utilidad de esta innovación con casos cotidianos: «Imaginen a un conductor de transporte público recibiendo el pasaje directamente en su celular a través del NFC».

Experiencia de usuario y ventajas

El uso del QR se extendió rápidamente en el país, desde supermercados y farmacias hasta servicios de mototaxis. «Lo que ya era ágil y eficiente, ahora lo será mucho más, gracias al NFC S7B. De igual manera, las versiones tradicional y QR se mantendrán entre las opciones para efectuar pago móvil», aclaró Suárez.

Como novedad, las transacciones con NFC incorporan un sonido de confirmación. «Así como reconocemos las notificaciones de redes sociales, ahora, al realizar una operación, se escuchará un sonido que la confirma», precisó.

La ejecutiva señaló además que los bancos podrán identificar si el pago se efectuó mediante digitación, QR o NFC, lo que les permitirá contar con estadísticas sobre los hábitos de sus clientes.

«Esto les permite a los bancos obtener estadísticas valiosas sobre las preferencias de sus clientes y orientar sus próximas innovaciones», concluyó Suárez.

