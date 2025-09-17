La tremenda caída de Catherine Fulop desde el escenario en plena obra de teatro

Un tremendo susto se vivió en el Arena de Buenos Aires cuando Catherine Fulop protagonizó una caída desde el escenario en plena obra de teatro. Todo ocurrió mientras la actriz interactuaba con Camila Bordonaba, hasta que dio un paso en falso y terminó cayendo frente a la mirada atónita del público.

El incidente se dio mientras la venezolana participaba en una escena junto a Bordonaba, quien interpreta a su hija en la obra producida por Cris Morena. “Buenas noches Movistar Arena, por ahí estaba Colucci. ¿Dónde está? Colucci, cara de piedra”, se la escucha decir a Fulop en los primeros segundos de su aparición. Unos metros más atrás, su compañera respondía: “Estoy acá”. Continuando con el acting, la venezolana llegó a decir: “Te escucho, pero no te…”. Sin embargo, mientras intentaba desplazarse por el escenario, uno de los tacones de la artista se enganchó en un escalón, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al vacío, arrastrando consigo un televisor ubicado cerca del borde.

Inmediatamente, Bordonaba reaccionó con sorpresa desde la tarima, expresando en voz alta su preocupación. “¡La pu… madre!”, exclamó la actriz. Los fanáticos también manifestaron inquietud al no saber en un primer momento si Fulop había sufrido lesiones de gravedad. Desde el piso, la invitada intentó restarle dramatismo a la situación y, micrófono en mano, declaró: “¡Por suerte estoy viva!”, generando alivio entre los seguidores y el equipo de producción. Su compañera, manteniéndose en personaje, agregó: “Mamá… no lo puedo creer, está bien”, desde el escenario, mientras observaba que Catherine comenzaba a reincorporarse sin asistencia médica visible hasta ese momento.

Las redes sociales reprodujeron fragmentos del momento en videos capturados por asistentes que asistieron al show en el Movistar Arena, en la ciudad de Buenos Aires. El regreso de Fulop al espectáculo se efectuó pocos minutos después con ayuda de sus compañeros, quienes siguieron la obra con normalidad. Bordonaba, de forma humorística, continuó la interacción con la actriz, quien interpretaba a su madre, y la acusó en tono de broma de no permitirle intervenir durante la caída.

Luego del show, y viendo las repercusiones y la viralización de su caída, Fulop tomó su celular y le transmitió tranquilidad a sus casi cuatro millones de seguidores. “¡Mi gente bella!. Les juro que estoy bien. No me pasó nada. Les juro que estoy bien, no me pasó nada. Les juro, estoy bien. Estoy entera. No pasó nada. Ya está, alivianada (ríe). Hice un papelón. Encima los preocupé a todos en el teatro, porque caí como en cámara lenta. Es como que yo me agarré con este brazo, me agarré en la pantalla que estaba ahí. Entonces, fui cayendo en cámara lenta, amortiguada”.

Cactus24 (17-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.