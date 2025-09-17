Inició la entrega de un bono de $108 a través del Sistema Patria

El Sistema Patria anunció el martes 16 de septiembre que comenzó el pago del bono “Ingreso Contra la Guerra Económica” correspondiente a septiembre de 2025 para jubilados que no reciben cesta de alimentación. La información fue confirmada a través de la cuenta en X de Bonos Sociales.
Los beneficiarios recibirán una notificación por mensaje de texto del número 3532 y por la aplicación veMonedero.
¿Para qué alcanza el bono “Ingreso Contra la Guerra Económica”?
El subsidio tiene un monto de 17.472 bolívares, lo que equivale a 108,90 dólares, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) .
Con esta ayuda social, los jubilados podrán comprar el 36,91 % de la canasta alimentaria de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), la cual tuvo un precio de 295 dólares en junio de 2025, de acuerdo con Ítalo Atencio, presidente de la federación.