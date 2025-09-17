Gobierno de Falcón entrega el Complejo Educativo “Pedro Manuel Arcaya” en Punto Fijo

A través de las redes sociales, el gobernador del estado Falcón, Victor Clark anunció la entrega en Punto Fijo, municipio Carirubana, transformado y completamente equipado, el Complejo Educativo “Pedro Manuel Arcaya”.

En la inauguración el gobernador estuvo acompañado del alcalde de Carirubana Luis Piña, además de los estudiantes, profesores y egresados.

El complejo «seguirá formando generaciones de jóvenes en condiciones óptimas, salones y comedor nuevo, laboratorio de biología, física e informática, así como biblioteca, salón de cultura y canchas de usos múltiples» reseñó el gobernador en las redes sociales.

Cactus24 (17-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.