Gobierno de Falcón entrega el Complejo Educativo “Pedro Manuel Arcaya” en Punto Fijo

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

A través de las redes sociales, el gobernador del estado Falcón, Victor Clark anunció la entrega en Punto Fijo, municipio Carirubana, transformado y completamente equipado, el Complejo Educativo “Pedro Manuel Arcaya”.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

En la inauguración el gobernador estuvo acompañado del alcalde de Carirubana Luis Piña, además de los estudiantes, profesores y egresados.

El complejo «seguirá formando generaciones de jóvenes en condiciones óptimas, salones y comedor nuevo, laboratorio de biología, física e informática, así como biblioteca, salón de cultura y canchas de usos múltiples» reseñó el gobernador en las redes sociales.

 
Cactus24 (17-09-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

 

Artículos relacionadosMás del autor